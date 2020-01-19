» "كورونا" ينذر الصين وقلق من النتائج

19 يناير 2020 - 09:44 ص

تسبب فيروس "كورونا" في ارتفاع حالات المصابين إلى 62 شخصًا، من مدينة "ووهان" وسط الصين ما أثار القلق بين المواطنين خاصة أن البلاد تستعد للاحتفال بالعام القمري الجديد والذي يسافر فيه الملايين للاحتفال.

وأعلنت لجنة الصحة عن إصابة 17 حالة جديدة بالالتهاب الرئوي الناتج من سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن هناك 3 حالات خطيرة إلى جانب توفي شخصين من الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن "سارس" في آسيا راح ضحيته عامي 2002، و2003 حوالي 800 شخص، وسلالة فيروس "كورونا" يمكن أن تسبب عدوى تتراوح ما بين نزلات البرد والتهاب الجهاز النفسي الحاد، حسبما نشرت "رويترز".