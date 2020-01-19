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صادم.. وفاة عروسين بعد زفافهما بـ 48 ساعة

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مقتل

بني سويف

زفاف

عروسين

لقي عروسان مصرعهما، مساء أمس السبت بعد زفافهما مساء الخميس الماضي، اختناقًا بالغاز داخل شقتهما، في قرية "نزلة المشارقة" التابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، ببلاغ من سمير رمضان، 48 سنة، أمين شرطة، مقيم بالقرية بوفاة نجله "باسم"، 24 سنة، وعروسه "رقية. ع. م" 18 سنة، داخل شقتهما.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبفحصه وسؤال أسرة العروسين، تبين أن والدة العريس صعدت لشقة ابنها للاطمئنان عليهما مساء السبت، عقب مرور 48 ساعة على مراسم الزفاف، وذلك بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة، دون وجود استجابة منهما، اضطر أفراد الأسرة لكسر الباب، ليجدوا العروسين متوفيين داخل الشقة، وبتوقيع الكشف الطبي على العروسين تبين أن سبب الوفاة اختناقهما نتيجة استنشاقهما كمية كبيرة من الغاز.

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