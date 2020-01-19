» صلاح عبد الله يدعم الشعب اللبناني بـ"الدعاء".. هذا ما قاله؟

حرص الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، على دعم لبنان، بعد الإضرابات التي تشهدها البلاد مؤخرًا، معلقًا: "احفظ يا ربنا لبنان".

ونشر صلاح عبد الله، على "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها يا حنان يا منان احفظ يا ربنا لبنان، ‏وعلق قائلًا: "من أكتر البلاد اللي رحتها وحبيتها ولي فيها ذكريات رائعة وأصدقاء شرفاء مخلصين صادقين في حبهم وعاشقين لمصرنا? #لبنان?"

وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانيين في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وإليسا وآخرون".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.