» شاهد.. آخر ظهور للراحلة ماجدة مع محمد فؤاد

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ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
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نعي المطرب محمد فؤاد، عبر حسابه على "إنستجرام"، الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر محمد فؤاد صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، برفقة الراحلة ماجدة وابنتها الفنانة غادة نافع مع أسرته، من داخل منزلها، وعلق: "رحمة الله علي الفنانة القديرة (ماجدة)، كانت وستظل قيمة فنية وإنسانية غالية علي قلوبنا".

ورحلت الفنانة ماجدة، عن عالمنا، الخميس الماضي، عن عمر يناهزالـ89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وبدأت ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدأت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية في السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر أن الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.


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