آلاف النساء يتظاهرن ضد ترامب.. لهذا السبب

19 يناير 2020 - 10:07 ص

قام الآلاف من النساء، أمس السبت، بالتظاهر ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأعربي السيدات الأمريكيات،عن معارضتهن المستمرة للرئيس الأمريكي.

وأبدت المتظاهرات تخوفهن من فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر القادم.

يذكر أنه في عام 2017 أثناء تنصيب ترامب شارك أكثر من 3 ملايين شخص في تظاهرات ضده في مختلف أنحاء البلاد.

ويواجه ترامب حاليا أزمة مع الكونجرس، حيث سيتم محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ قد تسلم رسميا الأربعاء الماضي ملف الاتهام بحق الرئيس الأميركي، وهو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يخضع لمثل هذه المحاكمة، حيث يتعرض ترامب للعزل من مصبه.