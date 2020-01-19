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الأهلي يواجه «ذئاب الجبل» في قمة الدوري

الرياضة

فايلر
فايلر
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الاهلى

بطولة

عماد النحاس

فايلر

يحل فريق المقاولون العرب ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلى، فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

السويسرى "فايلر" مدرب الفريق يسعى خلال المباراة لحصد النقاط واستمرار مسلسل اللا هزائم بالدوري، وزيادة فارق النقاط عن أقرب منافسيه.  

كما تعد مواجهة ذئاب الجبل "بروفة" قوية للمارد الأحمر قبل مواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلى والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

فى المقابل يدخل عماد النحاس مدرب المقاولون اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا الجولة الماضية على حساب نادى مصر.

ومن المحتمل أن يشهد تشكيل ذئاب الجبل تغييرًا بعد رحيل محمد طلعت مهاجم الفريق، الذى انضم إلى سموحة الفترة الماضية، على الرغم من أن النحاس كان يعتمد عليه بشكل كبير. 

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 33 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة.

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