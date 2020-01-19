» "العم ناصر" من دراجة أبكته لسيارة أحدث موديل.. هذه قصته

19 يناير 2020 - 10:14 ص

أثار بكاء "العم ناصر" على "تويتر" تعاطف الآلاف ممن شاهدوه بعدما سرقت وسيلة مواصلاته الوحيدة وهي الدراجة التي توصله إلى عمله في أحد مساجد جدة.

وعوضه الله عما فقده، وانهالت عليه الهدايا، ووعده أحمد البارقي أحمد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتعويضه وبالفعل منحه سيارة أحدث موديل.

وأشار العم "ناصر" إلى أن عددًا كبيرًا ممن قرأوا تدوينته ورأوا بكاءه وانهالت عليه المساعدات المالية تعاطفًا معه.

جدير بالذكر أن العم "ناصر" عندما فقد وسيلة نقله الوحيدة إلي مقر عمله قام بتسجيل مقطع فيديو وهو يبكي.



