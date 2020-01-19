سيصل لهذا الرقم.. خبير يكشف مفاجأة عن سعر الدولار

19 يناير 2020 - 10:21 ص

كشف وائل عنبة، خبير أسواق المال، عن موعد تراجع سعر الدولار، قائلاً: "إنه من المتوقع تراجع سعر الدولار ومن المستهدف أن يتراجع عن الـ15 جنيهًا، وأن يصل إلى 13 جنيهًا فقط في بداية عام 2021، مؤكدًا أن هذا هو سعره الطبيعي قبل تحرير سعر الصرف".

وأضاف وائل عنبة، خلال حديثه ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن تأثير سعر الصرف بدأ يظهر في بداية 2020 حيث تراجع سعر صرف الدولار 20 قرشًا، مضيفًا أن الأسبوعين الماضيين شهدا إقبالاً كبيرًا جدًا على شراء السندات بالخزانة المصرية قدرت بـ مليار و700 مليون جنيه فى أسبوعين فقط.

وتابع: "الجنيه المصرى يواصل أداءه القوى أمام الدولار فى العام الحالى 2020، مشيرا إلي أن البنك المركزى لا يتدخل فى سعر صرف الدولار ولكن تراجعه يأتي وفقًا لسياسة العرض والطلب.