  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

سيصل لهذا الرقم.. خبير يكشف مفاجأة عن سعر الدولار

تركي آل شيخ

آخر ما كتبته "آل الشيخ" قبل دخول العمليات

النعماني والكاهن رفائيل

"أصله بيحب القرآن".. تفاصيل تقبيل كاهن لإمام بالدقهلية

آلاف النساء يتظاهرن ضد ترامب.. لهذا السبب

آلاف النساء يتظاهرن ضد ترامب.. لهذا السبب

الرئيس السيسي

أبو بكر: الرئيس محتاج 3 أيام لشرح إنجازاته

وثيقة مسربة من طهران لتل أبيب تكشف هذا الأمر

وثيقة مسربة من طهران لتل أبيب تكشف هذا الأمر

عمرو أديب

أديب لـ"أبو هشيمة": خسارة فيك الكلام

ليفربول

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الدولار

الدولار يتراجع مجددا في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح وماني

صلاح عن خلافه مع "ماني": هذا ما حدث بيننا بغرفة خلع الملابس

سيصل لهذا الرقم.. خبير يكشف مفاجأة عن سعر الدولار

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

محامي زوج نانسي عجرم يكشف مفاجآت جديدة عن الحادث

#

مفاجأة بشأن سعر الدولار منتصف 2020

#

"هما 3 أشخاص".. الهلالي يكشف مفاجأة عن المتحرش بفتاة المنصورة

#

شاهد عيان يكشف مفاجأة عن واقعة التحرش بفتاة المنصورة

الدولار

مصر الأولي

وائل عنبة

كشف وائل عنبة، خبير أسواق المال، عن موعد تراجع سعر الدولار، قائلاً: "إنه من المتوقع تراجع سعر الدولار ومن المستهدف أن يتراجع عن الـ15 جنيهًا، وأن يصل إلى 13 جنيهًا فقط في بداية عام 2021، مؤكدًا أن هذا هو سعره الطبيعي قبل تحرير سعر الصرف".

وأضاف وائل عنبة، خلال حديثه ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن تأثير سعر الصرف بدأ يظهر في بداية 2020 حيث تراجع سعر صرف الدولار 20 قرشًا، مضيفًا أن الأسبوعين الماضيين شهدا إقبالاً كبيرًا جدًا على شراء السندات بالخزانة المصرية قدرت بـ مليار و700 مليون جنيه فى أسبوعين فقط.

وتابع: "الجنيه المصرى يواصل أداءه القوى أمام الدولار فى العام الحالى 2020، مشيرا إلي أن البنك المركزى لا يتدخل فى سعر صرف الدولار ولكن تراجعه يأتي وفقًا لسياسة العرض والطلب.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "العم ناصر" من دراجة أبكته لسيارة أحدث موديل.. هذه قصته
» الأهلي يواجه «ذئاب الجبل» في قمة الدوري
» شاهد.. آخر ظهور للراحلة ماجدة مع محمد فؤاد
» صلاح عبد الله يدعم الشعب اللبناني بـ"الدعاء".. هذا ما قاله؟
» "كورونا" ينذر الصين وقلق من النتائج
» صادم.. وفاة عروسين بعد زفافهما بـ 48 ساعة
» 80 مليون دولار لـ"ماكجريجور" إذا حقق الفوز في مباراة اليوم
» عبد الستار صبري: هذا أغرب ما حدث بيني وبين صالح سليم
» فايلر مصدوم من تصريحات سيد عبد الحفيظ عن صالح جمعة
» تيم الحسن في موقف محرج بسبب غمزة فنانة شهيرة
» تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بأحمد العوضي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب