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"زايد" تتابع تجهيزات منظومة التأمين الصحي الجديد بالأقصر

الحياة السياسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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علي محمود

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وزارة الصحة

محافظة الاقصر

هالة زايد

منظومة التأمين الصحي الجديد

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها الوزيرة لمتابعة سير العمل ميدانيا؛ حيث ستبدأ الوزيرة جولتها بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة " وحدات ومستشفيات"، إضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين، وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي بدأت شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.




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