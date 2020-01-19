» إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري

19 يناير 2020 - 11:13 ص

أعيد فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح صباح اليوم، حسبما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر.

في سياق متصل تم استئناف الأنشطة البحرية بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والأحوال الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة ، حسبما نشرت "صدى البلد".

جدير بالذكر أن الهيئة أكدت انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء".