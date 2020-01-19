  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرلمان الأردني

البرلمان الأردني يقر قانون منع "استيراد الغاز" من إسرائيل

وداد بكر زوجة البشير

النيابة توضح حقيقة الإفراج عن زوجة البشير

حرق صور سليماني

بعد طهران.. حرق صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في النجف

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

"مش هي اللي غلطانة".. إعلامي شهير يتضامن مع وزيرة الصحة

انغام واحمد عز

لـ 3 سنوات.. قصة زواج أحمد عز وأنغام في "السر"

حريق مقر حزب الله العراقي

حريق مقر حزب الله بالعراق

ارشيف

وفاة القانوني الشهير "محمود السقا" عن عمر يناهز الـ89

اللواء أحمد المسماري

"المسماري" يطالب بعدم مشاركة دولة عربية بمؤتمر برلين

محمد صلاح

حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

الأمير هاري والأميرة ميجان

صادم.. تجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما الملكية

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري

آخر الأخبار

ميناء شرم الشيخ البحري
ميناء شرم الشيخ البحري
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

#

اليوم.. فرنسا تستأنف أولى رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ

#

صور.. "السيسي" يتفقد شرم الشيخ بالدراجة

#

أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها

أعيد فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح صباح اليوم، حسبما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر.

في سياق متصل تم استئناف الأنشطة البحرية بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والأحوال الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة ، حسبما نشرت "صدى البلد".

جدير بالذكر أن الهيئة أكدت انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأفضل الانتظار للنهار".. الإفتاء تحسم الجدل في هذا الأمر
» أحمد السقا يغازل زوجته على مواقع التواصل: "أحلى ست"
» حقيقة تعطيل "واتس آب" بدءًا من الشهر المقبل
» إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري
» نجمة "ذا فويس كيدز" تشعل مواقع التواصل.. شاهد كيف تغيرت؟
» تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين
» "العم ناصر" من دراجة أبكته لسيارة أحدث موديل.. هذه قصته
» الأهلي يواجه «ذئاب الجبل» في قمة الدوري
» شاهد.. آخر ظهور للراحلة ماجدة مع محمد فؤاد
» صلاح عبد الله يدعم الشعب اللبناني بـ"الدعاء".. هذا ما قاله؟
» "كورونا" ينذر الصين وقلق من النتائج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب