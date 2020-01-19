"مش هي اللي غلطانة".. إعلامي شهير يتضامن مع وزيرة الصحة

19 يناير 2020 - 11:23 ص

علق الإعلامي محمود سعد، على حادث ميكروباص طبيبات المنيا، قائلاً: "تعالوا نحقق في الموضوع نشوف إيه اللى حصل حتى لا يتكرر، الحكاية أكبر من مجرد حادثة، ومحدش عارف بدقة الحادثة حصلت إزاى".

وأوضح محمود سعد، خلال برنامجه "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، أن المشكلة ترجع لأسباب كثيرة، أبرزها أزمات القيادة والطرق، والشبورة".

وتابع: "لا أدافع عن وزيرة الصحة أو أهاجمها، فهناك مسئولية سياسية على وزيرة الصحة، بس مش هي لوحدها السبب مش هي اللي غلطانة، لكن يجب التحقق من الموضوع ومعرفة التفاصيل بشكل أعمق".