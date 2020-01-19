» نجمة "ذا فويس كيدز" تشعل مواقع التواصل.. شاهد كيف تغيرت؟

شاركت لين الحايك نجمة برنامج "ذا فويس كيدز"، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بمقطع فيديو لها، وهي ترقص على تطبيق "تيك توك"، حيث أبهرت متابعيها بشكلها وأنوثتها الواعدة.

وظهرت لين الحايك، في الفيديو، بملامح مختلفة بعد 4 سنوات من شهرتها، في برنامج "ذا فويس"، حيث استخدمت تطبيق tiktok ، ورقصت على أنغام الموسيقى الغربية.

وحصد الفيديو أكثر من 70 ألف مشاهدة، وآلاف الإعجابات.

جدير بالذكر، أن لين الحايك من مواليد 2004، فازت في "ذا فويس كيدز" في عام 2016، حيث كانت من ضمن 15 متسابقًا في فريق الفنان كاظم الساهر.

وتم اختيارها في التصفية الثانية من بين ثلاثة متسابقين، ثم تم اختيارها مع متسابق آخر من ضمن خمسة متسابقين، وفي الحلقة الأخيرة والنهائية تم اختيارها بطلة الموسم الأول.