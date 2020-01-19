وفاة القانوني الشهير "محمود السقا" عن عمر يناهز الـ89

19 يناير 2020 - 11:28 ص

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الدكتور محمود السقا أحد أبرز أساتذة القانون عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وشغل "السقا" رئاسة قسم تاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات القانونية والأدبية المتنوعة بين فروع القانون.

وكان أبرز ظهور سياسي له، حينما ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب يناير 2012، كما تولى منصب نائب رئيس حزب الوفد.

وحصل القانوني على العديد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزته عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه "المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية.