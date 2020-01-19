» أحمد السقا يغازل زوجته على مواقع التواصل: "أحلى ست"

هنأ الفنان أحمد السقا، زوجته الإعلامية، مها الصغير، عبر حسابه على "إنستجرام"، لاختيارها ضمن أهم الشخصيات في الوطن العربي في المؤتمر الدولي السنوي للتميز والجودة.

ونشر أحمد السقا، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له برفقة زوجته، معلقًا عليها: "مبروك لأحلى ست في العالم ربنا يخليكي ليا".

وأقيم المؤتمر الدولي للتميز والجودة، أمس السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكرمت إدارة المهرجان أحمد السقا وزوجته عن تميزهما في أعمالهما الفنية والإعلامية.

وتقدم زوجة أحمد السقا، الإعلامية مها الصغير، برنامج "شو تايم"، على فضائية "سي بي سي"، حيث تلتقي بأهم نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ويواصل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، وتشاركه البطولة الفنانة منى زكي، ومحمد لطفي، وعدد من النجوم.