النيابة توضح حقيقة الإفراج عن زوجة البشير

19 يناير 2020 - 11:49 ص

أعلنت النيابة في السودان رفضها للطلب المقدم للإفراج عن وداد بكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمة بالثراء الحرام والحصول على مال مشبوه.

وأشارت النيابة إلى أنها رفضت الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق فيما أكدت وكيلة النيابة سلوي خليل أن زوجة البشير ما زالت رهن الاعتقال نافية الأنباء التي تم تداولها عن إطلاق سراحها، حسبما نشرت "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على "وداد بكر" على خلفية بلاغات قدمت ضدها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق غير قانونية.