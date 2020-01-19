لـ 3 سنوات.. قصة زواج أحمد عز وأنغام في "السر"

19 يناير 2020 - 11:56 ص

تحتفل الفنانة أنغام، اليوم الأحد، الموافق 19 يناير، بعيد ميلادها الـ48، حيث قدمت أعمالاً غنائية عديدة، ولها شهرة واسعة من المحيط لـ الخليج.

وولدت أنغام في مدينة الإسكندرية، وهي من عائلة فنية، فوالدها الموسيقار الشهير محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم، حيث بدأت مشوارها الفني في الثمانينيات وتألقت في اللون الشبابي العصري، وبأغانيها الرومانسية الهادئة.

وتزوجت الفنانة أنغام لأول مرة من مهندس الصوت، مجدي عارف، وأنجبا ابنهما "عمر"، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن.

وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات.

بينما في أكتوبر 2014 ، نشر عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، و قد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014.

وفي فبراير العام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم