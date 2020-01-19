  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرلمان الأردني

البرلمان الأردني يقر قانون منع "استيراد الغاز" من إسرائيل

وداد بكر زوجة البشير

النيابة توضح حقيقة الإفراج عن زوجة البشير

حرق صور سليماني

بعد طهران.. حرق صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في النجف

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

"مش هي اللي غلطانة".. إعلامي شهير يتضامن مع وزيرة الصحة

انغام واحمد عز

لـ 3 سنوات.. قصة زواج أحمد عز وأنغام في "السر"

حريق مقر حزب الله العراقي

حريق مقر حزب الله بالعراق

ارشيف

وفاة القانوني الشهير "محمود السقا" عن عمر يناهز الـ89

اللواء أحمد المسماري

"المسماري" يطالب بعدم مشاركة دولة عربية بمؤتمر برلين

محمد صلاح

حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

الأمير هاري والأميرة ميجان

صادم.. تجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما الملكية

بعد طهران.. حرق صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في النجف

الحياة السياسية

حرق صور سليماني
حرق صور سليماني
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. حرق صور سليماني بالتزامن مع خطبة خامنئي

#

"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

#

شاهد.. تمزيق صور قاسم سليماني في قبل طهران

#

سبب يجبر إيران على تحليل جثة سليماني بـ" DNA "

قاسم سليماني

النجف

ابو مهدي المهندس

حرق صور

أقدم المتظاهرون الغاضبون في العراق على حرق صور  قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وصور أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي النيران وهي تشتعل في اللافتات التي تحمل صور سليماني أو مهدي المهندس، بعد أن أضرم المتظاهرون النيران فيها.

وكانت قوات الشغب قد استخدمت المولوتوف ضد المتظاهرين في بغداد.

كما تقدمت قوات الشغب على المتظاهرين من جهة ساحة الطيران ، حيث قامت بالاعتداء ورمي المولوتوف على المتظاهرين السلميين في بغداد، تخوفا من اتساع حركة المتظاهرات، بعد الدعوة لمليونية جديدة.

وبحسب الخطوات التصعيدية السلمية فإن التحركات ستبدأ بتحرك جميع المحافظات إلى بغداد بإسناد من قبل المناطق الغربية ، لأن ما يخطط في طهران هو خلق الفوضى من ثم إجهاض الثورة العراقية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأفضل الانتظار للنهار".. الإفتاء تحسم الجدل في هذا الأمر
» أحمد السقا يغازل زوجته على مواقع التواصل: "أحلى ست"
» حقيقة تعطيل "واتس آب" بدءًا من الشهر المقبل
» إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري
» نجمة "ذا فويس كيدز" تشعل مواقع التواصل.. شاهد كيف تغيرت؟
» تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين
» "العم ناصر" من دراجة أبكته لسيارة أحدث موديل.. هذه قصته
» الأهلي يواجه «ذئاب الجبل» في قمة الدوري
» شاهد.. آخر ظهور للراحلة ماجدة مع محمد فؤاد
» صلاح عبد الله يدعم الشعب اللبناني بـ"الدعاء".. هذا ما قاله؟
» "كورونا" ينذر الصين وقلق من النتائج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب