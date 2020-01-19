البرادعي: ارتكبنا هذه الجريمة

علق الدكتور محمد البرادعي، رئيس وكالة الطاقة الذرية سابقًا، عبر حسابه على "تويتر" على الأحداث المضطربة الذي يشهدها العالم العربي، في الوقت الراهن، قائًلا: "العالم يسير إلى الأمام ولن ينتظرنا!"

وكتب "البرادعي" في تغريدته: "بعد أكثر من 1400 عام من ظهور الإسلام مازلنا نتقاتل بضراوة فى العالم العربي دون كلل أو ملل حول صحيح الدين وعلاقته بالدولة والقانون والحريات الشخصية؛ جريمة فى حق أنفسنا والأجيال القادمة. العالم يسير إلى الأمام ولن ينتظرنا!"

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التغريدة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "يجب أن نجد صيغة توافقية لعلاقة الدين بالدولة"، "مازلنا نتقاتل لأن هناك من يريدنا ودفعنا دفعًا لنتقاتل"، "العالم كله يتخبط لبعده عن تعاليم الإسلام الصحيحة ولا صلاح للدنيا إلا بشريعة رب الكون".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، أصدرت أمس السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، وقيدت الدعوى برقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار يلغى القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعى قلادة النيل.

ونص محمود فى دعواه، على أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أصدر قرارًا بمنح البرادعى قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفًا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتى فى البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل فى صالة كبار الزوار فى المطارات.

وأضافت أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.