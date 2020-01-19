» تفاصيل هزة أرضية تعرضت لها الغردقة

19 يناير 2020 - 01:15 م

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية بقوة 4.09 درجة على مقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر)، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال فى بيان له إن وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 86 . 28 درجة شمالا، وخط عرض 72 . 34 درجة شرقا.