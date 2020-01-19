» الظهور الأول لـ "حفيد شكري سرحان " في أستراليا

تداول مقطع فيديو لحفيد الفنان الراحل شكري سرحان، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن أنه يعيش في أستراليا، وهو نجل السفير يحيى شكري سرحان، الابن الأكبر للفنان شكري سرحان.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، "كريم"، الذي يعد الحفيد الأول للفنان الراحل، وهو نجل السفير يحيى شكري سرحان، الذي يعيش في أستراليا منذ فترة طويلة.

وانتشر الفيديو الذي ظهر من خلاله "كريم" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن التقط أحد المستخدمين الفيديو في أستراليا لـ"كريم"، الذي يقول فيه إنه الحفيد الأول للراحل شكري سرحان، وأنه ولد داخل أستراليا.

وكان قد رحل الفنان شكري سرحان في 13 مارس عام 1997، وهو أحد أهم ممثلي السينما العربية على مدار تاريخها، حيث استطاع أن يعبر بصدق ونجاح عن شخصية الرجل الشرقي البسيط وابن البلد الحقيقي في العديد من الأفلام مثل دور "أبو العلا" في فيلم "الزوجة الثانية"، لذلك كان أكثر الفنانين أحقية لقب "فتى الشاشة".