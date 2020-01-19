طبيب يحذر الحوامل: "ابنك هيطلع متخلف لو عملتي كده"

19 يناير 2020 - 01:25 م

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، السيدات الحوامل من التدخين، قائلاً: "السيدات المدخنات من تناول حبوب منع الحمل مع التدخين، مؤكدًا أنها تتسبب في كارثة خطيرة جدًا وهي تنسف الشريان لدى المرأة".

ووجه "موافي"، خلال لقاء مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج باب الخلق، المذاع على فضائية النهار، حديثه للسيدات المدخنات بضرورة التوقف عن التدخين، قائلاً: "لو طلع البيبي متخلف عقليا متزعليش، ابنك هيطلع متخلف لو عملتي كدا".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن التدخين عقوبة مؤجلة ويحدث تغييرات نتيجة لهذا التدخين غير متوقعة، لافتًا إلى أن الأعراض الوقتية هي التهاب في الشعب الهوائية يصاحبها كحة، وهو ما ينذر بوجود مشكلات صحية.