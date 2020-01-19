السيسي: قواتنا المسلحة تتمتع بكفاءة واستعداد قتالي متقدم

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ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدور الذي تقوم به أفراد القوات المسلحة، قائلاً: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن".

وأضاف السيسي: "يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راقٍ خلال افتتاح قاعدة (برنيس) العسكرية ، معقبًا: "الافتتاح عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم".

وتابع: "لقد لمسنا جميعًا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة (قادر) التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا"، بحسب ما نقلته صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

واختتم «السيسي» رسالته، قائلاً: "وختامًا، لكم مني، ومن أبناء الوطن أجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني علي ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالاً يُحتذي به في الانضباط والتفاني والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعًا عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز، حفظ الله مصر، وشعبها العظيم،وقواتها المسلحة الباسلة".

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