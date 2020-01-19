» يقتل زوجته ويحصل على أموالها بحكم قضائي

19 يناير 2020 - 01:57 م

بالرغم من أن الكندي ريتشارد مايدمنت، قتل زوجته إلا أن القاضي برأه وحصل على قيمة بوليصة التأمين علي الحياة التي كانت تخص زوجته.

وأكدت المحكمة الكندية أن الزوج غير مسئول عن تصرفاته لأنه مريض نفسي ويعاني من الفصام، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، قال القاضي: "قاعدة استبعاد القاتل من أموال المجني عليه لا تنطبق على هذه الحالة لأنه غير مسئول جنائيًا".

جدير بالذكر أن من حسن حظ الزوج أن الزوجة كانت قد حددت أنه هو المستفيد الوحيد من بوليصة التأمين بنسبة 100%، ما جعل القاضي يدرجه كمستفيد مع ابنها الذي يعيش لدى جدته.