  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
والدة الشهيد الرائد ضياء فتحى فتوح

"قالي أنا هستشهد النهاردة".. راوية مبكية لوالدة شهيد

"واتس آب"

عطل مفاجئ يضرب "واتس آب"

السيسي وبومبيو

السيسي لـ"بومبيو": لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

الرئيس السيسي

السيسي: قواتنا المسلحة تتمتع بكفاءة واستعداد قتالي متقدم

الدكتور حسام موافي

طبيب يحذر الحوامل: "ابنك هيطلع متخلف لو عملتي كده"

الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

عبد الحليم والطويل

الأغنية التي وضعت "كمال الطويل" على قوائم الترقب

محمد البرادعي

البرادعي: ارتكبنا هذه الجريمة

افيخاي ادراعي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة غير متوقعة لفنانة مصرية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: الجملة دي مش هتسمعوها تاني

مأساة في السودان.. أبطالها أسود حديقة الحيوان

الصفحة الأخيرة

الاسود في السودان
الاسود في السودان
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ماذا أبقيتم إذاً بعد ذلك للغلابة؟

#

اندلاع حريق هائل بحديقة الحيوان بالجيزة

#

سلفاكير: السلام مهم لتحقيق الاستقرار في بلادي والسودان

#

طيران حفتر يقصف حديقة الحيوان في طرابلس

التدخين

النهار

حسام موافي

أثارت صور لأسود هزيلة تتضور جوعًا وتظهر هياكلها العظمية في حديقة عامة وسط الخرطوم، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور التي تم نشرها على "تويتر"، وصورها مواطن سوداني، الحالة المزرية التي وصلت إليها الأسود وهو تتضور جوعًا داخل أقفاص في حديقة القرشي، ودون هناك أحد الأسود قد مات منذ وقت قريب بسبب الجوع.

وأعلن مدير حديقة القرشي أنه غير مسئول عما يحدث، وحمل شرطة الحياة البرية المسئولية، لافتًا إلي أنه قام بمخاطبة مدير شرطة الحياة البرية رسميًا منذ 3 أشهر دون أن يتلقي رد، حسبما نشرت "صدي".

جدير بالذكر أن السودان يمر بأزمة مالية نتيجة للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد ما أثر على الوضع المالي خاصة أن الأسود تتغذى على اللحوم.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نظام سحري لتقليل دهون البطن
» فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلى غزلان
» عطل مفاجئ يضرب "واتس آب"
» وصول جثامين ضحايا طائرة أوكرانيا إلى العاصمة كييف
» أستاذ بقصر العيني: السجائر أسرع دواء للاكتئاب
» خطوات مهمة عند حدوث ماس كهربائي.. اتبعها
» مأساة في السودان.. أبطالها أسود حديقة الحيوان
» فنانون وقفوا مجبرين على خشبة المسرح
» يقتل زوجته ويحصل على أموالها بحكم قضائي
» الزمالك ينهى إجراءات قيد "كاسونجو"
» متسابقة "ذا فويس كيدز" تثيرغضب السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:23 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب