السيسي لـ"بومبيو": لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

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"السيسي": هذا هو الحل الوحيد للأزمة السورية

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم باستقبال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامته.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الأمريكى تحيات الرئيس دونالد ترامب للرئيس السيسى، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك مساعيها الحثيثة لتسوية الأزمات فى المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع فى ليبيا فى إطار انعقاد مؤتمر برلين ظهر اليوم، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كل أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.

وأعرب "بومبيو" عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، وخبرتها بالملف الليبي.

كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس عن التقدير لجهود الولايات المتحدة فى رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، معربًا عن التطلع لاستمرار الدور الأمريكى فى هذا السياق وصولًا إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكى اهتمام وحرص الإدارة الأمريكية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك جميع الأطراف.

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