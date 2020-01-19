» أستاذ بقصر العيني: السجائر أسرع دواء للاكتئاب

19 يناير 2020 - 02:22 م

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الجراحات الحرجة بقصر العيني، أن النيكوتين المتواجد في السجائر يُعد أفضل مادة مضادة للاكتئاب على الإطلاق، قائلاً: "النيكوتين سريع المفعول، وأحسن دواء للاكتئاب".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، بأن المدخن يزيد من شرب السجائر، عندما يتعرض للضغط، لأن الضغط يؤدي إلى انخفاض النيكوتين في الجسم، والتدخين يؤدي لعودة النيكوتين لمعدله الطبيعي.

وتابع: "السجائر اللايت" أكذوبة كبيرة، لأن إعادة نسبة النيكوتين في الجسم، في حاجة لشرب عدد سجائر أكثر، وهذا خطير، والنيكوتين ليس الخطر على الجسم، ولكن الدخان.