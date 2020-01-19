استعدادات "الدلتا للسكر" لاستقبال محصول البنجر من المزارعين

19 يناير 2020 - 02:29 م

استعدت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر لموسم البنجر الحالي من خلال الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمصنع الشركة استعدادًا لاستلام محصول البنجر من المزارعين اعتبارًا من النصف الثاني من شهر فبراير المقبل لبدء إنتاج السكر المحلى من البنجر.

وقام الدكتور، أحمد أبو اليزيد، بجولة تفقدية داخل مصنع الشركة بكفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الإنتاج لاستقبال محصول البنجر، وكذلك توفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع أثناء موسم إنتاج السكر من البنجر والمقرر له بداية من النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، كما حرص "أبو اليزيد" على حث العاملين على بذل أقصى جهد لنجاح موسم إنتاج السكر من البنجر خاصة بعد عمليات التطوير التي شملت خطوط الإنتاج على مدار الأسابيع الماضية وهو ما وجد قبولاً وارتياحًا كبيرًا لدى العاملين بالمصنع.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر في تصريحات اليوم بأنه تم الانتهاء من كل أعمال الصيانة وتجهيز خطوط الإنتاج بمصنع الشركة استعدادًا لموسم إنتاج السكر من البنجر وأن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميًا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط الإنتاج في الموسم الماضي ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميًا، لافتًا إلى أن معدل إنتاج طن السكر يقرب من 7 أطنان بنجر، ومن المتوقع استلام كميات من البنجر قد تصل إلى 2 مليون طن بنجر خلال الموسم.

وأوضح "أبو اليزيد" أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لإنتاج السكر المحلى وان الشركة ستعمل على تذليل أى عقبات لتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين طوال أيام الموسم.

كما قام "أبو اليزيد" بتفقد مزارع أراضى بنجر السكر للاطمئنان على إنتاجية البنجر، حيث تقوم شركة الدلتا للسكر بتوفير أصناف جيده من التقاوى للمزارعين وكذلك توفير التوعية والإرشادات الزراعية.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر، بمحافظة كفر الشيخ العام الماضى بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميًا بعدما كانت 14 ألف طن بنجر ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الإستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرًا للعملة الصعبة .

يذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى كبرى شركات إنتاج بنجر السكر فى الشرق الأوسط .