» فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلى غزلان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لـ اليوتيوبر على غزلان والفنانة منة عرفة، يؤكد خبر خطوبتهما الذي انتشر في اليومين الماضيين.

ويظهر اليوتيوبر على غزلان في فيديو يجمعه بمجموعة من أصدقائه، وبعض نجوم الوسط الفني، أبرزهم ريم البارودي وعمرو عبد العزيز، وهم يعلنون خطوبته على منة عرفة.

ويظهر الفنان عمرو عبد العزيز وهو يقول: "خطب البنت خطبت البنت"، ليرد علي غزلان خلال الفيديو وبجواره منة عرفة "اتفضحنا"، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيدًا لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية.

كان خبر ارتباط منة عرفة وعلي غزلان انتشر بعد تعليق الفنانة بدرية طلبة على الصورة التي نشرها غزلان مع منة عرفة والتي كانت حديث السوشيال ميديا منذ الجمعة الماضي.

وجاء تعليق بدرية طلبة على الصورة ليكشف حقيقة ارتباط منة عرفة وعلى غزلان، حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: "مبروك".