» نظام سحري لتقليل دهون البطن

19 يناير 2020 - 02:46 م

كشفت دراسة حديثة عن نظام غذائي غني بالبروتين ويقلل من مستوى دهون فى البطن ويحسن الصحة.

وأشارت الدراسة التي نشرتها "صدى" إلى أن هناك 5 أطعمة تقلل من تراكم الدهون وهي السمك الأبيض والبيض والفول والبقوليات والحبوب.

وأوضحت الدراسة أن كلاً من صفار وبياض البيض يحتوي على البروتين، وكوب واحد من الحمص يحتوي علي 14.5 جم من البروتين، والعدس فهو مصدر بديل للبروتين بالنسبة للنباتيين وكوب واحد من العدس المطبوخ به حوالي 17.9 جم من البروتين.

أما الحبوب الأخرى عالية البروتين مثل البسلة والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا.

كما أن المستويات المعتدلة من التمرينات الرياضية مفيدة أيضًا في التخلص من الدهون التي يمكن أن تفسد الأعضاء الداخلية.