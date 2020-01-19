» تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

أمير سعد
أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدا الإثنين فى الخامسة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى العام.
وضمت القائمة كل من :-
حراسة المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى
خط الدفاع : إسلام جمال و محمد أنور وويلسون والسيد سالم ومحمود شعبان وصبرى رحيل وأسامة العزب
خط الوسط : نور السيد و أحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد رفعت وأحمد حجى وأيمن غباشى ورزاق سيسيه
خط الهجوم : أوكوى وخالد قمر وأنيس سالتو ومحمد جدو
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