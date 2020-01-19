» مذيع الجزيرة: حدث غير مسبوق في لبنان يجري حاليًا

19 يناير 2020 - 06:26 م

كشف جلال شهدا، المذيع بقناة الجزيرة القطرية عن حدث "غير مسبوق" يحدث في لبنان.

جاء هذا عبر تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد، حيث كتب: "يحدث الان مباشرة على الهواء، متظاهرون من حراك لبنان ينتفض يرشقون بكثافة قوى الامن الداخلي بالحجارة وبشكل غير مسبوق دون اي رد من رجال الأمن. لا افهم صراحة الحكمة من استفزاز القوى الأمنية بهذا الشكل".

وكان قد أصيب أكثر من 165 شخصًا في مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين، قرب مقر البرلمان، وسط العاصمة بيروت، مساء السبت، وفق حصيلة جديدة للصليب الأحمر اللبناني.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.