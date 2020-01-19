شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

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محمد فضل

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السيسي

قمة برلين

اجتمع قادة الدول المدعوة لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا، لالتقاط صورة تذكارية جماعية قبل بدء المحادثات، هو الأمر الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهًا لوجه.

وعند اصطفاف الجميع لالتقاط الصورة، تجاهل الرئيس السيسي "أردوغان"، وابتعد متوجهًا للوقوف إلى جانب نظيره الجزائرى وصافحه بحرارة وتحدث معه قبل التقاط الصورة، دون الالتفات لأردوغان.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقدها اليوم الأحد 19 يناير.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

وتسعى القمة إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، وقف القتال بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق، وإيجاد حل سياسي للأزمة.


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