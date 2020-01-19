«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

19 يناير 2020 - 06:38 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه المقاولون العرب بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

علي لطفي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - علي معلول - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد هاني.

فيما تم استبعاد مصطفى شوبير و جيرالدو دا كوستا من قائمة اللقاء.