"صابر" شاب معاق.. ويريد التعيين ضمن نسبة الـ 5 بالمائة

19 يناير 2020 - 06:40 م

أرسل إلينا رسالة حزينة يقول فيها:

"أنا شاب معاق مثلى مثل ملايين المعاقين تلك الطائفة مهدرة الحقوق و التى لا نذكرها و لا نتحدث عنها إلا فى اوليمبيات المعاقين أو على هامش برامج انتخابية أو لإظهار الإنسانية الزائفة و التى يظهر زيفها بهذا الكم من الإهمال لا نريد شفقة و لا إحسانًا و لا دموعًا تزرف بل نريد حياة نريد حقًا.

اسمى صابر و أتمنى أن أكون كذلك .. انا معاق أصبت بشلل الأطفال وأنا صغير، وأتحرك بعكازين كافحت فى الدراسة حتى أكملت تعليمى وصرت حاصلاً على ليسانس الحقوق منذ 2004 و عمرى 35 سنة و الآن متزوج وعندى أسرة و أطفال.

أنا لا اطالب بإحسان و لا شفقة من أحد بل أريد حقى الذى نص عليه القانون و أكررها الذى نص عليه القانون بالتعيين بنسبة 5% وحتى الآن لم استطع الحصول عليه.

ولقد تقدمت كثيرًا لنيل إحدى الوظائف الحكومية و فى إحدى المرات ذهلت حقًا عندما قيل لى النسبة موجودة و لا تطبق على أحد!.

ساعتها تعجبت لأن من قالها أكد أنه لابد لى من تأشيرة الوزير .. أو أيةواسطة .. فهل صرت أحتاج لتأشيرة وزير كى أنال حق ينص عليه القانون؟.

أنا الآن أعمل بالقطاع الخاص وصاحب الشركة التى أعمل بها جعلنا جميعًا نوقع على استقالة أثناء توقيعنا عقد العمل.. أنا معوق وأتمنى أن يتم تعينى لأتخلص من التهديد الدائم بأن أطرد فى الشارع وأكون بلا عمل.

فهل يتحقق أملى فى عمل حكومى أم يضيع حلمى فى الحصول على هذا الحق سدى.. فى ظل الكثير من التطورات التى لحقت بقوانين التكافل الاجتماعى وفى إطار حصول المعاق على كارنيه الخدمات المتكاملة من وزارة الشئون الاجتماعية؟!.