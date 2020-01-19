«النحاس» يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

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المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد السلام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي

خط الوسط : محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى

خط الهجوم : سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم

البدلاء :-

إبراهيم صلاح - فادي نجاح - عبد الرحمن فاروق - حسن شاهين  -محمد إبراهيم "سوستة" - محمد عصام - لويس أدوارد.

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