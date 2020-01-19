بايرن ميونخ يكتسح عيرتا برلين برباعية

19 يناير 2020 - 07:15 م

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا عريضًا على هيرتا برلين، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، إلى 36 نقطة، ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط خلف لايبزج (المتصدر)، في حين تجمد رصيد هيرتا عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة مع تيمو فيرنر لاعب لايبزج برصيد 20 هدفا لكل منهما.

وأضاف تياجو ألكانتارا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76، ليختتم الكرواتي إيفان بيريسيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 84.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لبايرن على هيرتا بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ببطولة الدوري منذ 23 أبريل 2016.