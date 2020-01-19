» إيطاليا تتحرك عسكريًا بشأن ليبيا

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مؤتمر برلين

هدنة ليبيا

إيطاليا تعلن تشكيل لجنة عسكرية بشأن ليبيا

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، عن اتخاذ خطوة ضمن تحرك عسكري بشأن الهدنة في ليبيا.

وأعلن رئيس الوزراء عبر حسابه على "تويتر" مساء الأحد، تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا.

وكتب: "أخيرًا، تم تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، فلنحافظ على هذا الزخم".

وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، مضيفًا: "يجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف".

ولفت إلى ضرورة العمل على الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار وتعزيز العملية السياسية، لإعادة تفعيل وظائف المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية.

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