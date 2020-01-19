» «أبوتريكة» يصدم محمد صلاح بتعليق مفاجئ

19 يناير 2020 - 09:22 م

هنأ محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي السابق والمحلل في قناة «بي إن سبورتس»، النجم محمد صلاح، جناح ليفربول بعد المستوى المميز الذي قدمه الفرعون المصري خلال مباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقال أبوتريكة في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة: «صلاح قدم مباراة من أقل مبارياته في الدوري الإنجليزي، الفرصة الضائعة إذا جاءت له 100 مرة لن يسددها بهذا الشكل السيئ».

وأضاف تريكة: «ليفربول فاز بالذكاء والقوة وهو ما ظهر بشدة في الهدف الثاني ذكاء من أليسون وسرعة صلاح».

وأتم: «الليفر فاز كذلك بفضل الفارق الكبير في الإمكانيات بينه وبين مانشستر يونايتد».

وكان ليفربول قد حقق فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، سجلهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، ليقترب ليفربول خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ عام 1990.