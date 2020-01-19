مشادة بين «كهربا» وأحمد فتحي

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نشبت مشادة كلامية بين أحمد فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت المشادة الكلامية بين ثنائي الأهلي بسبب عدم قيام كهربا بتمرير الكرة بشكل سريع في إحدى الغارات الهجومية للأهلي.

وتدخل وليد سليمان مسجل الهدف الثاني الذي أنهى المشادة الكلامية بين الثنائي ليستكملا اللقاء بشكل طبيعي.

ويتقدم الأهلي على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما الثنائي جونيور أجاي ووليد سليمان.


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