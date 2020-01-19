» فنانة شهيرة لـ«صلاح»: «ما تقلعش تاني يا قلب مصر»

19 يناير 2020 - 09:46 م

حرصت الفنانة رشا مهدي، على تهنئة محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني بهدفه العالمي الذي سجله في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتبت «رشاد مهدي» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر».

وقال محمد صلاح مازحا خلال تصريحاته بعد المباراة: " لم اكن مصاباً اليوم لذا هزمنا مانشستر يونايتد"، مضيفًا "لقد جهزت نفسي عقليا، وطالما الفريق يستمر في الانتصارات فأنا بخير".

كان محمد صلاح قد غاب عن المباراة الوحيدة التى تعادل فيها ليفربول هذا الموسم، والتى كانت أمام مانشستر يونايتد في الشوط الأول.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من بدايتها حتى النهاية وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، أضاف النجم المصري محمد صلاح ثاني الأهداف من تمريرة عابرة لحارس المرمى البرازيلي أليسون، ويكون أول أهداف صلاح فى شباك يونايتد فى تاريخ مشاركاته أمام الشياطين الحمر.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول سلسلة اللاهزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، برصيد 34 نقطة.

مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر ?????? — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) 19 يناير 2020



