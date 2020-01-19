طقس بارد وأمطار غدًا.. والأرصاد تحذر

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يشهد يوم غد الاثنين، سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

الصغرى والعظمى

القاهرة «10- 17»

الإسكندرية «10– 16»

قنا «8- 18»

الأقصر «8- 19»

 أسوان «9 – 20»


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