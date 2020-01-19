صحفي «الأناضول» المفرج عنه: لا أقبل الإساءة لمصر

19 يناير 2020 - 10:09 م

قال الصحفي حسن القباني، الذي ألقي القبض عليه خلال مداهمة الأمن مقر وكالة "الأناضول" بالقاهرة مؤخرًا، إنه لا يقبل الإساءة بأي شكل لوطنه مصر.

وقدم القباني الذي أطلق سراحه بعد احتجاز دام 48 ساعة، الشكر والتقدير للسلطات المصرية بشأن ما وصفه بـ "التعامل الجيد" في الأزمة الأخيرة".

ومساء الثلاثاء الماضي، داهمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة "الأناضول" بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد 48 ساعة من احتجازهم.

وكتب القباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على إطلاق سراحي أنا وزملائي من جانب السلطات المصرية.. الشكر كل الشكر للسلطات الأمنية والسلطات القضائية على المعاملة الجيدة ...".

وتابع: "لا أقبل المزايدة على مصر ولا الإساءة لها .. هذا موقفي مع وطني العزيز مصر من قبل ما تحدث الأزمة الأخيرة. فأنا صحفي مصري عضو نقابة الصحفيين ملتزم بمعايير العمل الصحفي من دقة وموازنة ومهنية، ولا أقبل بأي إساءة لوطني مصر بأي شكل من الأشكال".

واستطرد قائلاً: "سأظل صحفيًا مصريًا محبًا لوطني مصر، ويشجعني التعامل الجيد من سلطات الأمن والقضاء أن يكون أول تعليق لي بعد الأزمة هو شكر خاص للسلطات المصرية، وأرجو أن يلتزم الجميع بعدم الإساءة لمصر".