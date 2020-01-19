"الديهي": أردوغان خطف ليبيا كرهينة لهذا السبب الخطير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن من يدعموا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغبياء، مشددًا على أن الأقلام والأصوات الإعلامية أصبحت مأجورة.



وأكد الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، يوم الأحد، أن الإعلامي جمال ريان، مذيع فضائية «الجزيرة» وصف «أردوغان» بزعيم الأمة الإسلامية، قائلًا: «الزعامة لا تعطي، إنما تؤخذ فعلا وليس قولا، وهذا الزعيم إذا قال فعل، وجهوا معي التحية إلى زعيم الأمة الإسلامية رجب طيب اردوغان، هذا هو زعيم الأمة الإسلامية فعلا، في زمن عز فيه الزعماء»، معقبًا: «جمال ريان رجل خاين وساقط وابن الخطيئة، وهو عبد ذليل يتفاخر بفحولة سيده، ووالده كان سمسار شراء أراضي من الفلسطينيين وبيعها للإسرائيليين».

