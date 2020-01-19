» الديهي يفضح تناقض الإخوان في موقفهم مع مصر وتركيا

19 يناير 2020 - 10:10 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة وإفريقيا وهي قاعدة برنيس بالبحر الأحمر، وتم إنشاءها للدفاع عن مصر، ولردع التهديدات الموجودة في المنطقة.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد ، أن ما يقوم به الجيش المصري الآن درس وعبرة وتاريخ يُسطر، مؤكدًا أن الجيش المصري يقظ لما يحاك لنا.



وشدد على أن مصر دولة يحيطها حزام ناري وما يحدث يحتاج لوعي وقوة وتقدم وتطور وتوحد، مؤكدا: "لولا أن الدولة المصرية قوية لسقطت مثلما حدث في سوريا وليبيا والعراق، فهم حاولوا ضرب مصر من الداخل وفشلوا، وحاولوا ضربها عن طريق حماس في غزة، وعن طريق سواكن في السودان، وعن طريق السراج في ليبيا".

