  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب: هذا ما حدث في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

رينيه فايلر

مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

صلاح

أول تصريح لـ"صلاح" بعد هدفه العالمي في المان يونايتد

نشأت الديهي

"الديهي": أردوغان خطف ليبيا كرهينة لهذا السبب الخطير

أمطار

طقس بارد وأمطار غدًا.. والأرصاد تحذر

الذهب والدولار

الدولار يتراجع 9 قروش.. والذهب يستقر

أرشيفية

تحرك أمريكي مفاجئ ضد الإخوان

مؤتمر برلين

مؤتمر برلين ينتهي بقرار مفاجئ بشأن ليبيا

صلاح

بالفيديو.. محمد صلاح يقك عقدة مان يونايتد بهدف عالمي

مريم حسين

شاهد.. وصلة رقص إباحي لفنانة شهيرة تثير موجة جدل

عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين

عرب وعالم

صائب عريقات
صائب عريقات
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المشاط تشارك في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر

#

الاتحاد الأوروبي والناتو يرحبان بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

#

البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي

#

آليات جديدة لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

حث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم، الأحد، الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بفلسطين والتدخل السياسي للحفاظ على فرص السلام في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال عريقات وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده غداً في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن لدى أوروبا الفرصة لتعزيز دورها في صنع السلام من خلال الاعتراف بدولة فلسطين «باعتبار ذلك ليس مسؤولية أوروبية فحسب بل خطوة ملموسة للتحرك نحو سلام عادل ودائم».
وأعرب عريقات عن تقدير فلسطين للمساهمات الأوروبية في عملية بناء المؤسسات في فلسطين «مع الأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب الآن هو التدخل السياسي والدبلوماسي للحفاظ على احتمالات سلام عادل ودائم، والتحرك نحو إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني لما له من مصلحة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا».
وقال: «تأمل إسرائيل ألا تتخذ أوروبا أي إجراء في هذا الصدد، وتعتمد على فشل الحكومات الأوروبية فرادى في التوصل إلى إجماع بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة على مدار عقود».
وأضاف أن «التقاعس عن اتخاذ إجراءات واضحة لن يؤدي إلى إدامة إنكار حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى جعل أدوات النظام الدولي أدوات بالية عفا عليها الزمن، بما في ذلك الدبلوماسية والقانون الدولي وهذا ما تسعى إليه كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية».
واختتم عريقات: «توقعاتنا واقعية جداً، لن ينتهي هذا الاحتلال الاستعماري الاستيطاني بحكم النوايا الحسنة لإسرائيل، بل بالطريق الملموسة نحو السلام»، والاعتراف بفلسطين في حد ذاته لن ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكنه خطوة حاسمة تحترم حق فلسطين في تقرير المصير.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رؤساء العالم يتجاهلون "أردوغان" بمؤتمر برلين
» ميركل: حفتر والسراج لم يكونا جزءا من مؤتمر برلين
» الديهي يفضح تناقض الإخوان في موقفهم مع مصر وتركيا
» فنانة شهيرة لـ«صلاح»: «ما تقلعش تاني يا قلب مصر»
» الأهلي يهزم المقاولون العرب ويواصل انفراده بالقمة
» شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟
» لماذا غاب "حفتر" و"السراج" عن حضور قمة برلين؟
» «أبوتريكة» يصدم محمد صلاح بتعليق مفاجئ
» ضابط شرطة يمارس الجنس مع فتاة مفقودة
» إيطاليا تتحرك عسكريًا بشأن ليبيا
» قطار ليفربول يتخطى مانشستر يونايتد بهدفي «فان دايك» و«صلاح»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب