الرئيس السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار

20 يناير 2020 - 12:00 ص

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي ستعقد غدًا الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وشارك الرئيس السيسي، اليوم، الأحد، في فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع في ليبيا.

