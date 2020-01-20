فتاة "ذا فويس" المستبعدة تفجر مفاجأة مدوية عن البرنامج

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هايدي محمد
هايدي محمد
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المصريون ـ متابعات

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عقبت هايدي محمد، المستبعدة من برنامج "ذا فويس كيدز"، على استبعادها، قائلة: "كان حلمي إني أسمع صوتي للعالم العربي كله، وحلمي اتحقق خلاص".
وأوضحت "هايدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أنها اعتقدت أنهم سيقبلون بها في البرنامج، ولكن هذا لم يحدث مما جعلها تشعر بالإحباط والحزن الشديد، معلقة: "ولكن مقدرتش أعبر عن حزني في وقتها".
وأردفت بالقول: "لجنة ذا فويس كيدز قالوا لي إحنا إللي خسرناكي مش إنتي إللي خسرتينا، ولكن أنا زعلانة إن محدش لف ليا، كنت متوقعة إنهم هيلفولي وأولهم محمد حماقي"، مؤكدة أن تجربة "ذا فويس" أعطتها ثقة كبيرة في النفس.

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