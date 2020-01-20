  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

مدافع ليفربول يسرب محادثة "واتساب" غريبة بينه وبين صلاح

رانيا يوسف بالحجاب

سؤال محرج لرانيا يوسف بشأن حمل ابنتها بشكل غير شرعي

فنانة شهيرة تثير الجدل بعد رسالتها الغريبة لـ "صلاح"

أزارو

رد مفاجيء من "مرتضى" على انتقال أزارو للزمالك

هايدي محمد

فتاة "ذا فويس" المستبعدة تفجر مفاجأة مدوية عن البرنامج

الخارجية

مصر تحذر من أي إجراءات أحادية حيال هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: هذا ما حدث في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

رينيه فايلر

مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

صلاح

أول تصريح لـ"صلاح" بعد هدفه العالمي في المان يونايتد

نشأت الديهي

"الديهي": أردوغان خطف ليبيا كرهينة لهذا السبب الخطير

برشلونة يثأر من غرناطة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

الرياضة

برشلونة وريال مايوركا
برشلونة وريال مايوركا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«ميسي» يقود هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

#

«زيدان» يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

#

وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام

#

هاتريك "ميسي" برشلونة يستعيد قمة الدوري الإسباني

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفريق الكتالوني الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على ضيفه غرناطة اليوم الأحد في ختام المرحلة العشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي خاض اليوم مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، الذي تولى المسؤولية خلفا لمدربه المقال إيرنستو فالفيردي، إلى 43 نقطة، في الصدارة متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.
في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز العاشر.
ورغم حصد برشلونة للنقاط الثلاث، إلا أنه ظهر متأثرا بغياب نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي تعرض لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب ربما حتى نهاية الموسم الحالي.
وعجز الفرنسي أنتوان جريزمان واللاعب الشاب إنسو فاتي عن تعويض غياب سواريز في المباراة، في ظل التمركز الدفاعي الجيد لغرناطة الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خيرمان سانشيز في الدقيقة 69 لحصوله على الإنذار الثاني.
وكعادته، لعب ميسي دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 76، من متابعة لتمريرة بـ(عقب القدم) من زميله التشيلي أرتورو فيدال.
ورفع ميسي رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 14 هدفا، ليعزز صدارته لترتيب هدافي المسابقة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيمه مهاجم ريال مدريد.
بهذا الفوز، ثأر برشلونة من خسارته صفر / 2 أمام غرناطة في مباراة الفريقين بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت على ملعب الفريق الأندلسي في سبتمبر الماضي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة بطل مسلسل "إمام الدعاة" بعد صراع مع المرض
» تعليق ناري من منة عرفة على ارتباطها بـ"علي غزلان"
» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الفترة المقبلة
» شاهد.. رؤساء العالم يتجاهلون "أردوغان" بمؤتمر برلين
» شاهد.. وصلة رقص إباحي لفنانة شهيرة تثير موجة جدل
» ميركل: حفتر والسراج لم يكونا جزءا من مؤتمر برلين
» الديهي يفضح تناقض الإخوان في موقفهم مع مصر وتركيا
» فنانة شهيرة لـ«صلاح»: «ما تقلعش تاني يا قلب مصر»
» الأهلي يهزم المقاولون العرب ويواصل انفراده بالقمة
» مد حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المناطق
» شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب