» وفاة بطل مسلسل "إمام الدعاة" بعد صراع مع المرض

20 يناير 2020 - 07:23 ص

كان واحدا من الأبطال الذين وقفوا خلف الكواليس في مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي .. إنه المخرج ومدير التصوير عبد المنعم صادق.



وأعلن مدير الإنتاج سامح صادق وفاة عمه عبد المنعم صادق بعد صراع مع المرض.



وأخرج "صادق" عددًا من السهرات التلفزيونية والمسلسلات مثل "البحث عن السعادة" و "العقاب".



بينما عمل كمدير تصوير في العديد من الأعمال الشهيرة أبرزها "إمام الدعاة" و "أخويا هايص وأنا لايص".



