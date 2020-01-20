  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يتراجع مجددا في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح

مدافع ليفربول يسرب محادثة "واتساب" غريبة بينه وبين صلاح

رانيا يوسف بالحجاب

سؤال محرج لرانيا يوسف بشأن حمل ابنتها بشكل غير شرعي

صلاح

فنانة شهيرة تثير الجدل بعد رسالتها الغريبة لـ "صلاح"

أزارو

رد مفاجيء من "مرتضى" على انتقال أزارو للزمالك

هايدي محمد

فتاة "ذا فويس" المستبعدة تفجر مفاجأة مدوية عن البرنامج

الخارجية

مصر تحذر من أي إجراءات أحادية حيال هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: هذا ما حدث في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

رينيه فايلر

مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

صلاح

أول تصريح لـ"صلاح" بعد هدفه العالمي في المان يونايتد

تنجب من زوج ابنتها بعد أيام من زواجهما

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد أيام من حبسه.. وفاة متهم باغتصاب طفلة داخل السجن

#

إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي

#

بعد خلع ابنتها الحجاب.. تعليق صادم من فنانة شهيرة

#

العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة

أم تخطف عريس ابنتها

سلطت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية الضوء على قصة مأساوية حدثت في المملكة المتحدة بعد قيام أم بخطف "عريس" ابنتها بعد أيام من الزفاف.

القصة بدأت بعد إقامة زفاف أسطوري بين "لوري" و زوجها "بولس وايت" بـ8 أسابيع إذ اختفى الزوج في ظروف غامضة.

وبعدها بـ9 شهور أنجبت "جولي" - والدة العروس - طفلا وأكدت أنه ابن "بولس وايت" وأنهما متزوجان.

وعلقت "لوري" على الواقعة قائلة: لا أستطيع تصديق ما حدث .. لقد كان بولس جيدًا مع أمي لكني لم أشعر بشيء غريب.

وأضافت: أمر صادم أن تتعرض للخيانة من أكثر شخصين تثق بهما.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع الأهلي يكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بصالح جمعة
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على صدمة الكاف للأهلي
» تنجب من زوج ابنتها بعد أيام من زواجهما
» نجم الزمالك الأسبق: صالح جمعة زمالكاوي ويجب انتقاله للأبيض
» وفاة بطل مسلسل "إمام الدعاة" بعد صراع مع المرض
» تعليق ناري من منة عرفة على ارتباطها بـ"علي غزلان"
» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الفترة المقبلة
» شاهد.. رؤساء العالم يتجاهلون "أردوغان" بمؤتمر برلين
» شاهد.. وصلة رقص إباحي لفنانة شهيرة تثير موجة جدل
» ميركل: حفتر والسراج لم يكونا جزءا من مؤتمر برلين
» الديهي يفضح تناقض الإخوان في موقفهم مع مصر وتركيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب